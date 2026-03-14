La benemerenza della Rosa Camuna Romani e Bussolati candidano Bastoni per prendersi un titolo Eccolo qui

Romani e Bussolati hanno presentato la candidatura di Alessandro Bastoni per ricevere la Rosa Camuna. Bastoni, difensore dell’Inter, è stato proposto come possibile destinatario del riconoscimento. La decisione finale sulla premiazione spetta alla giuria che valuta le candidature per questa onorificenza. La proposta è stata ufficialmente avanzata in vista dell’assegnazione del premio.

Il premio Rosa Camuna ad Alessandro Bastoni, calciatore dell’Inter: questa la proposta avanzata dal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, eletto nelle fila di Fratelli d’Italia, noto tifoso interista, e sottoscritta anche da Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd, a sua volta interista e, anzi, presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Per chi non lo sapesse, il premio Rosa Camuna è, in sintesi, la più alta benemerenza civica istituita da Regione Lombardia. In attesa di capire se tale premio sarà o no assegnato al difensore nerazzurro e quale necessità ci fosse di rispolverare una vicenda che, forse, lo stesso Bastoni vorrebbe dimenticare, il duo bipartisan Romani-Bussolati s’è preso un po’ di titoli di siti d’informazione e di giornali, incluso questo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La benemerenza della Rosa Camuna. Romani e Bussolati candidano Bastoni per prendersi un titolo. Eccolo qui Articoli correlati FdI e Pd candidano Bastoni al premio Rosa Camuna: quando il tifo interista accecaPoi non dite che la politica, accecata dagli opposti estremismi, non è più in grado di convergere su decisioni bipartisan. Bastoni: da errore in campo a Premio Rosa CamunaIl 13 marzo 2026 vede la candidatura ufficiale di Alessandro Bastoni al Premio Rosa Camuna, proposta congiunta dal presidente del Consiglio regionale... Contenuti utili per approfondire Rosa Camuna Argomenti discussi: La benemerenza della Rosa Camuna. Romani e Bussolati candidano Bastoni per prendersi un titolo. Eccolo qui. Premio Rosa Camuna a Bastoni, la politica lombarda si divideLa proposta di candidare il difensore dell’Inter e della Nazionale al massimo riconoscimento regionale sta suscitando un acceso dibattito ... rainews.it La Rosa Camuna di Regione Lombardia all’interista Alessandro Bastoni: Un esempio positivoIl riconoscimento proposto da Federico Romani e sottoscritto anche dal Pd con Pietro Bussolati. La consegna il 29 maggio per la Festa della Lombardia. Menzionato l'episodio di Inter Juve: Ha trasform ... affaritaliani.it