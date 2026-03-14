Nella notte tra giovedì e ieri, tra Cavriago e Codemondo, due esercizi pubblici sono stati colpiti dalla stessa banda, chiamata

Nella notte tra giovedì e ieri tra Cavriago e Codemondo due esercizi pubblici, distanti meno di 3 km l’uno dall’altro, sono finiti nel mirino dei ladri: il Bar 900 (ex Officina del Caffè), alle spalle della omonima multisala, e la Vecchia Latteria di via Teggi, a Codemondo, bottega-enoteca specializzata in prodotti tipici, apericene e degustazioni. Non è ancora chiaro se ad agire sia stata la stessa banda, anche perché diverse sono state le modalità di effrazione. Un elemento però accomuna i due episodi: i danni provocati dai malviventi risultano ben più pesanti del bottino racimolato, confermando un copione ormai frequente. Il primo assalto è avvenuto poco prima delle 2 in pieno centro a Cavriago, in via Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’banda del tombino’ ci prova in centro

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