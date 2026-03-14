Kris Davis e Patricia Brennan sono due musiciste che hanno pubblicato nuovi dischi caratterizzati da un suono ampio e coinvolgente. Le loro composizioni richiamano atmosfere che ricordano il jazz spirituale di John Coltrane e le sperimentazioni di Giorgio Gaslini. Entrambe si distinguono per la capacità di creare spazi sonori che invitano all’ascolto e alla riflessione. I loro lavori sono stati presentati in diverse occasioni pubbliche e recensioni specializzate.

Jazz Track La musica che palpita nei dischi proposti ha respiro ampio e dimensione vasta, tanto da evocare John Coltrane (per il suo «spiritualismo cosmico») e Giorgio Gaslini (per la concezione, e . Jazz Track La musica che palpita nei dischi proposti ha respiro ampio e dimensione vasta, tanto da evocare John Coltrane (per il suo «spiritualismo cosmico») e Giorgio Gaslini (per la concezione, e . La musica che palpita nei dischi proposti ha respiro ampio e dimensione vasta, tanto da evocare John Coltrane (per il suo «spiritualismo cosmico») e Giorgio Gaslini (per la concezione, e la pratica, della «Musica Totale»). Della pianista 45enne canadese Kris Davis si è qui parlato un anno fa per l’album in trio Run the Gauntlet. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Kris Davis, Patricia Brennan e la speranza dentro l’abisso

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