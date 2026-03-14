Klarna è una truffa? Come funziona e se conviene la piattaforma per pagare a rate

Klarna è una piattaforma di pagamento che permette di acquistare ora e pagare in più rate. La società offre servizi di pagamento a rate e posticipato, molti clienti utilizzano il servizio per gestire gli acquisti online. Sono disponibili recensioni di utenti che segnalano esperienze positive e negative, mentre la piattaforma è soggetta a controlli e regolamentazioni nel settore dei pagamenti digitali.

Vediamo cos’è Klarna, come funziona, quali rischi si corre se si saltano i pagamenti e quali sono le recensioni e le opinioni sul servizio. Si tratta di una banca svedese nata nel 2005 e oggi diffusa in quasi 30 paesi. Nata allo scopo di agevolare lo shopping online degli utenti con pagamenti rateizzati. Gode di ottime recensioni da parte dei consumatori. Registrandosi alla app è possibile pagare in tutta sicurezza sui siti web abilitati, scegliendo tra un pagamento immediato, tra 30 giorni o rateizzato tra i 3 e i 12 mesi. Prevede anche una carta VISA per pagare tramite POS nei negozi fisici. Klarna effettua più tentativi, applicando commissioni sui ritardi inoltrati. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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