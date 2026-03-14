Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes, ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Cina a soli 19 anni, diventando il più giovane di sempre in questa posizione in Formula 1. Durante le qualifiche, ha superato il record precedentemente detenuto da Vettel. Antonelli ha dichiarato di voler riportare l’Italia alla vittoria nel massimo campionato di motorsport.

«È stata una sessione molto pulita e sono molto contento. Non vedo l'ora di partire davanti a tutti nella gara di domani. Ma non potrò avere neanche troppo tempo per godermela, perché la pole è bella ma io voglio riportare l'Italia sul gradino più alto del podio». Eccolo, Kimi Antonelli, un mago anche nel nascondere le emozioni, lo hanno addestrato a tenere a bada l'emotività che da piccolo lo frenava sui kart «quando le cose non giravano». Se lo abbraccia Lewis Hamilton che lo ha visto crescere all'interno dell'Academy della Mercedes (messo sotto contratto a 11 anni), una volta a Monza Kimi posò davanti alla Mercedes di Sir Lewis, faceva il grid boy. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Kimi Antonelli, il più giovane di sempre in pole in F1. Chi è il pilota italiano della Mercedes: «Riporterò l'Italia a vincere»

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