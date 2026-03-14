Kimi Antonelli gira in monopattino e poi ringrazia i tifosi dopo la pole

Kimi Antonelli ha percorso il circuito di Shanghai in monopattino e ha ringraziato i tifosi dopo aver conquistato la pole position. La ricognizione del tracciato si è svolta di notte, offrendo un'anteprima del circuito prima delle qualifiche ufficiali. Antonelli, giovane pilota, ha completato il giro e successivamente ha rivolto un messaggio di gratitudine ai sostenitori presenti.

Formula 1, la ricognizione del circuito: un giro notturno quasi profetico a Shanghai. Il giorno dopo la pole al Gp di Cina: "Tanta roba". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli gira in monopattino e poi ringrazia i tifosi dopo la pole Articoli correlati Leggi anche: Kimi Antonelli in pole position al Gp Cina 2026, poi Russell e Hamilton Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di... Max Verstappen congratulates Kimi Antonelli after podium in Brazil #F1 #Formula1 Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi investigato per impeding su Norris: la decisione dei commissari; Distrugge l'auto, gliela riparano, poi il giallo del pezzo appeso e la prima fila: Kimi, che giornata!; Rischio impeding, ma Antonelli non ci sta: Norris era nel giro di lancio. Credo non succederà niente; F1 | Antonelli, penalità scongiurata: Nessun impeding a Norris, era in un giro di preparazione. L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda filaAndrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo ... oasport.it Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresaGp in Cina. Con il numero 12 per omaggiare Ayrton Senna, il 19enne è il più giovane poleman in F1, su di lui Mercedes e Toto Wolff hanno sempre puntato tantissimo. Ora sarebbe veramente bello riuscir ... msn.com Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota romagnolo - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il - facebook.com facebook La prima volta non si scorda mai. Kimi Antonelli ringrazia entrambe le Mercedes: la sua, una macchina stellare, e quella di George Russell, il dominatore dell’inizio di stagione, che questa mattina all’alba aveva vinto anche la Sprint ma nelle qualifiche del Gp x.com