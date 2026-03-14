Kimi Antonelli ha dichiarato di aver compromesso la partenza della Sprint al via e ha aggiunto che bisogna verificare la procedura. Al momento, il pilota si aspettava risultati diversi dalla gara di Shanghai, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. La sua prestazione alla partenza ha attirato l’attenzione, mentre si aspetta un approfondimento sulla gestione della fase di avvio.

Si aspettava molto di più Kimi Antonelli al via della Sprint Race di Shanghai (Cina), secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito asiatico, il pilota italiano della Mercedes aveva in mente di attaccare il compagno di squadra, George Russell, in pole-position. Come però è accaduto a Melbourne (Australia), lo scatto dai blocchi è stato molto negativo e Kimi ha perso diverse posizioni. Un primo giro complicato in cui Antonelli ha toccato anche la Red Bull di Isack Hadjar, subendo una penalità di 10?. Alla fine è arrivato un quinto posto che non può di certo soddisfare. “ A differenza della situazione in Australia, in questo caso mancava proprio il turbo e quando ho mollato la frazione ho dovuto farlo delicatamente per non stallare “, la spiegazione del bolognese ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli amaro: “Ho compromesso la Sprint al via, dobbiamo verificare la procedura”

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