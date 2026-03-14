Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco mirato all'isola di Kharg, una posizione strategica per l'Iran, colpendo solo obiettivi militari. L'azione ha coinvolto operazioni specifiche senza colpire infrastrutture civili o altre installazioni. La missione si è concentrata su obiettivi ritenuti di rilevanza militare, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui risultati immediati.

Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Donald Trump ha annunciato che gli Usa hanno sferrato pesanti attacchi aerei contro l'isola, risparmiando le infrastrutture vitali attraverso cui transita il 90% circa di tutto il petrolio iraniano. Una mossa mirata a fare pressione su Teheran affinché non interferisca con il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Immediata la replica dell'Iran che ha minacciato di «ridurre in cenere» le infrastrutture petrolifere legate agli Usa in Medio Oriente. Isola di Kharg, perché è vitale per l'Iran? Kharg è un’isola di venti chilometri quadrati e il suo nome significa “Dattero ancora acerbo”. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Kharg, perché Trump ha attaccato e perché l'isola è strategica per l'Iran

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