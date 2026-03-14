William e Kate Middleton sono apparsi improvvisamente al Borough Market di Londra, senza preavviso ufficiale. La visita si è svolta in modo informale, attirando l’attenzione dei presenti. Durante l’incontro, William ha rivolto un ammonimento a Kate, dicendole di fare attenzione a quello che dice. La coppia è stata vista in compagnia di alcune persone presenti al mercato.

Kate Middleton e William si sono presentati a sorpresa al Borough Market di Londra, senza che il Palazzo annunciasse la loro visita. La folla è impazzita nel trovarsi a un passo dai Principi del Galles che non hanno tradito le aspettative e hanno raccontato anche alcuni dettagli della loro vita, compreso l’hobby per il quale Kate è stata ammonita dal marito. Kate Middleton e William, il lato privato. Dopo aver appoggiato teneramente il braccio attorno alla schiena del marito durante la cerimonia del Commonwealth Day, Kate Middleton e William hanno mostrato ancora il loro lato più personale. Soprattutto dopo la malattia, Kate e William hanno modificato il loro atteggiamento in pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’ammonimento di William: “Fai attenzione a quello che dici”

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