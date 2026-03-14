La principessa del Galles ha inviato un mazzo di narcisi gialli al Royal Marsden NHS Foundation Trust, l’ospedale dove è stata curata. Allegate al gesto un biglietto scritto di suo pugno. La scelta dei narcisi, simbolo di rinascita, è stata fatta da lei personalmente. Il gesto è stato reso pubblico attraverso una comunicazione ufficiale.

La stessa principessa del Galles ha condiviso nei suoi profili ufficiali social alcune immagini che raccontano il gesto. In una delle foto si vede una paziente che si sottopone alle cure e davanti a lei ha un tavolino su cui spiccano i narcisi gialli, un'altra mostra il biglietto firmato da Catherine e un'ultima mostra i fiori davanti a una parete che celebra i 175 anni dalla fondazione dell'ospedale oncologico, nel 1851. Oggi il principe e la principessa del Galles sono patroni congiunti della struttura e insieme si dedicano ai pazienti e portano avanti diverse attività per l'ospedale e ricerche scientifiche. Non è la prima volta che Kate mostra la sua vicinanza nei confronti Royal Marsden NHS Foundation Trust. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton invia un mazzo di fiori all'ospedale in cui è stata curata: perché ha scelto i narcisi

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