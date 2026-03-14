Karate | Mangino e Bartolomei protagonisti

Il team di karate Urbino Fitness Lab ha ottenuto nuovi successi durante una competizione a Porto Potenza Picena, con Mangino e Bartolomei che si sono distinti come protagonisti. La squadra ha partecipato alla gara nel fine settimana, portando a casa diversi riconoscimenti e risultati positivi. L'evento ha visto la presenza di numerosi atleti provenienti da varie località e ha riscosso attenzione tra gli appassionati di arti marziali.

Nuovi successi per il team di karate Urbino Fitness Lab. Nei giorni scorsi a Porto Potenza Picena si sono svolte due importanti competizioni di livello regionale: la prima era la fase regionale di qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti, che hanno visto il tecnico Leonardo Mangino (categoria -84 kg) conquistare, per il secondo anno consecutivo, la medaglia d’oro con conseguente pass per la rassegna nazionale. Per Mangino è un traguardo che vale doppio, in quanto saranno i suoi ultimi campionati italiani assoluti, per aver raggiunto i 35 anni, età massima di ammissione. Lo stesso giorno si è svolta anche la seconda tappa del Trofeo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Karate: Mangino e Bartolomei protagonisti Articoli correlati Premier League di Karate a Roma, gli atleti azzurri protagonisti e il programma delle gareOstia – Roma sarà il centro del karate mondiale con una delle quattro tappe del circuito Premier League, il massimo livello internazionale targato... Leggi anche: Karate: trofeo due mari: incetta di podi per la Metropolitan Karate Brindisi