Karate la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola Lallo

A Roma si svolge la seconda tappa della Premier League 2026 di karate, con la competizione che si è aperta sotto i riflettori. La giornata ha visto protagonisti atleti italiani, tra cui Viola Lallo, che si sono affrontati nelle varie discipline del torneo. La manifestazione si tiene presso una struttura dedicata alla disciplina e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni.

La seconda tappa della Premier League 2026 di karate, in corso di svolgimento a Roma, sorride ai colori azzurri. In casa gli atleti italiani si esaltano nella giornata inaugurale andando a raccogliere ottimi risultati ed andando a “preparare il terreno” in vista dei prossimi giorni. Il percorso più importante messo a referto è quello di Viola Lallo: l’azzurra nei -55 kg del kumite arriva sino alla finale, dopo aver vinto il girone eliminatorio ed aver regolato la rappresentate di Cina Taipei Ku (per 6-1) nei quarti e l’algerina Abourche (per 5-1) in semifinale. L’ultimo atto, in programma domenica, sarà contro la bosniaca Nejra Sipovic. Domani altro giro ed altre emozioni nella seconda giornata di gare: di scena il kata maschile ed il kumite, sia al femminile (-61, -68 e +68 kg) che per le categorie pesanti degli uomini (84 e +84 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate, la Premier League di Roma si apre nel segno di Viola Lallo Articoli correlati Premier League di Karate a Roma, Valdesi: “L’Italia è pronta a dare battaglia, il pubblico si divertirà!”Ostia – Mancano meno di due giorni alla tappa romana della Premier League di karate, che prenderà il via venerdì mattina al PalaPellicone di Ostia,... Karate, ecco dove vedere la Premier League di RomaIl PalaPellicone ha registrato il totale sold out per il prestigioso appuntamento che si terrà nel weekend nell'impianto del litorale laziale. Una selezione di notizie su Premier League di Temi più discussi: Scatta il conto alla rovescia: meno di 24 ore alla Premier League di Roma. Gli orari e dove seguirla; Karate, ecco dove vedere la Premier League di Roma; Karate Premier League a Roma, Benetello: Pietra miliare per il movimento italiano; Premier League di Roma, Benetello: Una pietra miliare. Frutto del lavoro di tutta l’Italia del karate. La Premier League fa tappa in Italia: la presentazione dell’evento a RomaNel Salone d’Onore del CONI è stata presentata oggi la tappa romana della Karate 1 – Premier League, che si disputerà al PalaPellicone di Ostia dal 13 al 15 mar ... sportface.it Premier League di karate, Lallo in finale per l’oro. Cinque azzurri inseguono il bronzoBrilla subito l’Italia sul tatami del PalaPellicone di Ostia, teatro della Premier League del karate. Venerdì 13 marzo si è conclusa la prima giornata della competizione: il team azzurro ha ... repubblica.it Sei partite zero vittorie, una doccia gelida sull'illusoria supremazia del calcio inglese: l'andata degli ottavi di Champions League, che ha visto la partecipazione record di sei club della Premier League, si è rivelata una fragorosa debacle per il calcio d'Oltremani - facebook.com facebook Andata disastrosa per le squadre di Premier League: Tottenham 2-5 Chelsea 2-5 Newcastle 1-1 Arsenal 1-1 City 0-3 Liverpool 0-1 @ChampionsLeague x.com