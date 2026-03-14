Kalulu, prima di Udinese-Juventus, ha rilasciato un'intervista a Dazn in cui ha parlato della partita di questa sera, descrivendola come importante e difficile. Ha sottolineato che ci saranno molti duelli in campo e ha specificato di essere concentrato sul proprio ruolo, evitando di commentare questioni relative a Davis e Zaniolo.

Kalulu ai microfoni di Dazn ha parlato prima di Udinese Juve analizzando la partita di questa sera. Ecco cosa ha detto il difensore francese. Kalulu è intervenuto a Dazn nel pre partita di Udinese Juve. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « E’ giusto, è una partita importante perché sono le ultime dieci semplicemente. Poi stasera mi aspetto una partita difficile, a casa loro è sempre difficile fino agli ultimi momenti. Sarà una partita piena di duelli, ma starà a noi essere più efficaci di loro perché è una squadra che proverà a metterci in difficoltà ». DAVIS E ZANIOLO – « Abbiamo avuto una settimana per lavorare a questa partita, poi per essere onesto non sono concentrato su questo, sono concentrato solo sull’avere questa vittoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu a Dazn: «Partita importante e difficile. Sarà piena di duelli. Davis e Zaniolo? Sono concentrato su altro»

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