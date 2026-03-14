Kaley la ragazza che passava 16 ore al giorno su Instagram | Non parlavo più con la mia famiglia

Kaley trascorreva circa sedici ore al giorno su Instagram, sviluppando un rapporto ossessivo con la piattaforma. La sua storia viene portata all’attenzione di un maxi-processo al tribunale di Los Angeles, che mira a determinare se i social sono progettati per creare dipendenza. In passato, Kaley ha riferito di aver interrotto i contatti con la famiglia a causa del suo utilizzo intensivo di Instagram.

Kaley aveva sviluppato un rapporto ossessivo con le piattaforme, soprattutto su Instagram. La sua storia è una delle tante al centro di un maxi-processo al tribunale di Los Angeles per capire se le piattaforme sono costruite per creare dipendenza. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha dichiarato con usare l'app 16 ore al giorno è problematico ma non è dipendenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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