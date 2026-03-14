Alla presentazione della nuova impresa sociale K2B, venerdì 13 marzo, la presenza di rappresentanti di CISL e UIL non si è concretizzata, lasciando spazio a una discussione che ha suscitato reazioni. La cooperativa ha risposto alle critiche, mentre gli inviti sono stati al centro di un confronto acceso. La vicenda ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento, generando commenti e reazioni tra i presenti.

Alla presentazione della nuova impresa sociale K2B, venerdì 13 marzo, invece dei soliti sorrisi di circostanza è spuntata subito una polemica che ha fatto storcere più di qualche naso. A sollevarla sono CISL e UIL di Arezzo, che si sono viste escluse dall’invito al convegno nonostante siano tra le organizzazioni che hanno firmato l’accordo di fusione che ha dato vita al nuovo soggetto. Nel comunicato diffuso dopo l’evento, il segretario confederale CISL Mauro Cerofolini e il coordinatore provinciale UIL Cesare Farinelli, insieme alle categorie interessate, hanno preso atto della scelta degli organizzatori. Una scelta che — sottolineano — ha portato all’invito di rappresentanti istituzionali e del segretario generale della CGIL aretina, lasciando però fuori le altre sigle confederali firmatarie dell’accordo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - K2B, inviti che fanno discutere: CISL e UIL restano fuori, la cooperativa replica

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