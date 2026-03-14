La Juventus ha annunciato che Vlahovic non sarà disponibile per la partita contro l’Udinese a causa di motivi di prudenza. La lista dei convocati include anche il ritorno di Arkadiusz Milik, che rivediamo in campo dopo quasi cinque mesi di assenza, secondo quanto comunicato dal tecnico Luciano Spalletti. La sfida si svolgerà con questi cambiamenti nel reparto offensivo della squadra.

Juventus: Luciano Spalletti ha comunicato la lista dei convocati per la trasferta contro l’Udinese, e la grande novità è il ritorno di Arkadiusz Milik dopo quasi cinque mesi di assenza. Il polacco, fermo da fine ottobre per un infortunio muscolare al polpaccio, ha completato il recupero e figura tra i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic assente per prudenza

Articoli correlati

Leggi anche: Vlahovic unico assente alla cena di Natale della Juventus: perché il serbo non era presente con il resto della squadra

Vlahovic fuori: la Juve sceglie la prudenza contro l’UdineseLa Juventus ha deciso di non inserire Dusan Vlahovic nella lista dei convocati per la sfida contro l’Udinese, prevista per sabato sera alle 19:45.

Dusan Vlahovic ama la Juventus e vuole rinnovare

Tutti gli aggiornamenti su Juventus Vlahovic assente per prudenza

Temi più discussi: Juve, buone notizie: Vlahovic torna in gruppo e può essere convocato per il Pisa; Vlahovic, la Juve adesso lo sa e ci riprova. Spunta la data del possibile ritorno in campo; Come cambia la Juventus con il ritorno di Vlahovic: da David e Openda, le gerarchie per il presente e il futuro; Juventus, Vlahovic non convocato.

Juventus, i convocati contro l'Udinese: assente Vlahovic, la scelta su MilikLuciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera tra la sua Juventus e l'Udinese. Torna Milik, ancora assente Dusan Vlahovic. Ecco l'elenco dei giocatori chiamati dall ... fantacalcio.it

Juventus, Milik torna tra i convocati. Vlahovic assenteLa Juventus si prepara alla trasferta in Friuli contro l'Udinese con una novità di rilievo: Arkadiusz Milik torna a disposizione e figura nell'elenco dei convocati scelti dallo staff tecnico bianconer ... it.blastingnews.com

I convocati della #Juventus per #UdineseJuventus. #SerieA x.com

Torricelli a Tuttosport: "La Juventus mi ha fatto diventare uomo, ho firmato in bianco. Ora vedo giocatori con poco carattere" - facebook.com facebook