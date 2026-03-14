juventus spalletti dobbiamo passare al livello succesivo

Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, ha commentato il momento della Juventus prima della partita contro l’Udinese. Ha dichiarato che la squadra deve migliorare e passare al livello successivo. Le sue parole sono state pronunciate in conferenza stampa, senza ulteriori dettagli o analisi. La Juventus si prepara a sfidare l’Udinese in una gara importante per la classifica.

Le parole di Spalletti Luciano Spalletti, prima della partita contro l’Udinese, ha voluto parlare del momento attraversato dalla Juventus. “Mi aspetto sicuramente una partita importantissima per quel che riguarda questo finale di campionato. È come nei videogames, c’è il livello successivo dove giochi le partite più belle. E va fatto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Con questa Spalletti è passato al livello successivo #shorts

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