Juventus | pressing su Lewandowski

La Juventus ha intensificato i contatti con Robert Lewandowski, considerato uno dei principali obiettivi di mercato, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi in Italia. Anche il Milan si trova in corsa per assicurarsi le sue prestazioni, mentre il giocatore polacco tiene alta l’attenzione sulle trattative in corso. La situazione rimane in evoluzione, con le parti che lavorano per trovare un accordo.

Robert Lewandowski tiene tutti sulle spine, e la Juventus (insieme al Milan) è in prima fila per convincerlo a scegliere l’Italia come prossima destinazione. Il 37enne centravanti polacco, in scadenza con il Barcellona al 30 giugno 2026, ha rilasciato dichiarazioni che alimentano ulteriormente le voci di un ritorno in Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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