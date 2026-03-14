Angelo Peruzzi ha commentato l’attuale situazione del calcio italiano, sottolineando che il calcio di oggi si avvicina a un cinema. Ha espresso una critica rivolta al sistema arbitrale, evidenziando alcuni aspetti legati alle modalità di gestione delle partite e alle decisioni prese in campo. Le sue parole si sono focalizzate su come il calcio venga percepito nel contesto attuale.

Angelo Peruzzi ha parlato dell’attuale situazione del calcio italiano, lanciando una critica al sistema arbitrale. Le parole di Peruzzi Peruzzi, al Corriere della Sera, ha dichiarato. “Il calcio è diventato un cinema, non fa per me. Tutto è cambiato. I giocatori? Un’azienda. Firmano un triennale e dopo pochi mesi chiedono L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Peruzzi “Il calcio attuale è un cinema.”

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