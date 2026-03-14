Juventus le probabili formazioni di Udine

Da ilprimatonazionale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la partita tra Udinese e Juventus, sono state annunciate le probabili formazioni. La Juventus potrebbe schierare Milik tra i convocati, mentre Vlahovic è assente a causa di un infortunio. La squadra di casa si prepara a affrontare la sfida con le proprie scelte di formazione, che saranno confermate poco prima del calcio d'inizio.

Le probabili formazioni di Udinese – Juventus Le probabili formazioni di Udinese – Juventus, con il ritorno di Milik tra i convocati e Vlahovic indisponibile. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, per i padroni di casa Ehizibue favorito su Solet, non al meglio dal punto di vista fisico. Per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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