Juventus le probabili formazioni di Udine

Per la partita tra Udinese e Juventus, sono state annunciate le probabili formazioni. La Juventus potrebbe schierare Milik tra i convocati, mentre Vlahovic è assente a causa di un infortunio. La squadra di casa si prepara a affrontare la sfida con le proprie scelte di formazione, che saranno confermate poco prima del calcio d'inizio.

Le probabili formazioni di Udinese – Juventus Le probabili formazioni di Udinese – Juventus, con il ritorno di Milik tra i convocati e Vlahovic indisponibile. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, per i padroni di casa Ehizibue favorito su Solet, non al meglio dal punto di vista fisico. Per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, le probabili formazioni di Udine Articoli correlati Leggi anche: Le probabili formazioni di Juventus-Napoli Leggi anche: Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A Cremonese Juventus | La prima formazione di Spalletti Contenuti e approfondimenti su Juventus le probabili formazioni di... Temi più discussi: Le probabili formazioni di Juventus-Pisa; Udinese-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Probabili formazioni Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga; Juventus-Pisa: probabili formazioni e statistiche. Serie A 2025-2026: Udinese-Juventus, le probabili formazioniLa partita è in programma alle 20.45 ed è valida per la 29esima giornata del massimo campionato italiano ... msn.com Udinese-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie ASpalletti verso la conferma di quasi tutti gli undici della vittoria col Pisa, con Kelly per Gatti dietro. In attacco fuori David, Yildiz falso nove. Confermata l'assenza di Vlahovic, torna tra i conv ... sport.sky.it La #JUVENTUS #UNDER16 batte pure il #Bologna Il recap del match x.com Si raffredda la pista Vicario per la Juventus I bianconeri hanno altri piani in mente - facebook.com facebook