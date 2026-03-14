Juventus | difficoltà per un ex bianconero

Dejan Kulusevski, ex giocatore della Juventus, sta affrontando una stagione difficile con il Tottenham. Arrivato nel gennaio 2022 dal Genoa, dopo essere stato in prestito alla Juventus, lo svedese classe 2000 ha visto il suo ruolo ridursi notevolmente. Ora si trova spesso in panchina, senza apparire nelle formazioni titolari sotto la guida di Ange Postecoglou.

Dejan Kulusevski, ex Juventus, sta vivendo la stagione più complicata della sua esperienza inglese. Arrivato al Tottenham nell’inverno 2022 dal Genoa (dopo il prestito Juventus), lo svedese classe 2000 è passato da assoluto protagonista a fantasma in panchina sotto Ange Postecoglou. Nelle ultime 12 partite di Premier League ha collezionato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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