Juventus Boga infinito | terza partita consecutiva a segno

Boga segna per la terza partita consecutiva durante la trasferta di Udine, dimostrando continuità nel suo rendimento. La Juventus utilizza un tridente leggero con Yildiz come attaccante centrale, e questa configurazione sembra funzionare. La partita si svolge senza ulteriori dettagli sui singoli eventi, ma il giocatore continua a essere protagonista in campo.

Boga continua il suo momento magico e va a segno nella trasferta di Udine. Il tridente leggero, con Yildiz centravanti, funziona. Juventus-Udinese, primo tempo solido: vantaggio meritato e tridente d’emergenza che funziona La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio contro l’Udinese con una prestazione solida e convincente, meritandosi il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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