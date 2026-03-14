Juventus Boga infinito | terza partita consecutiva a segno

Da ilprimatonazionale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Boga segna per la terza partita consecutiva durante la trasferta di Udine, dimostrando continuità nel suo rendimento. La Juventus utilizza un tridente leggero con Yildiz come attaccante centrale, e questa configurazione sembra funzionare. La partita si svolge senza ulteriori dettagli sui singoli eventi, ma il giocatore continua a essere protagonista in campo.

Boga continua il suo momento magico e va a segno nella  trasferta di Udine. Il tridente leggero, con Yildiz centravanti, funziona. Juventus-Udinese, primo tempo solido: vantaggio meritato e tridente d’emergenza che funziona La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio contro l’Udinese con una prestazione solida e convincente, meritandosi il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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