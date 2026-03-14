Juventus | Arrivabene rompe il silenzio

Maurizio Arrivabene ha deciso di parlare della sua esperienza alla Juventus, rompendo il silenzio e condividendo la sua opinione senza mezzi termini. In un'intervista, ha spiegato i motivi del suo approdo e le sue impressioni sul periodo trascorso nella società. Le sue parole sono dirette e prive di ambiguità, offrendo una visione chiara del suo punto di vista.

Maurizio Arrivabene torna a parlare della sua esperienza alla Juventus e lo fa con toni netti, senza rimpianti. L’ex CEO bianconero, dimessosi nel novembre 2023 dopo una stagione travagliata e un avvio complicato sotto Max Allegri, ha concesso un’intervista in cui difende le sue scelte e chiarisce alcuni nodi cruciali L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Arrivabene rompe il silenzio Articoli correlati Juventus: Luiz rompe il silenzioDouglas Luiz, il centrocampista brasiliano che ha lasciato la Juventus lo scorso agosto dopo una sola stagione tormentata, ha parlato apertamente del... Juventus: Kalulu rompe il silenzioAlla vigilia della trasferta decisiva della Juventus contro la Roma all’Olimpico (domenica 1 marzo, ore 20:45), Pierre Kalulu rompe il silenzio dopo...