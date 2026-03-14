Juventus Arrivabene | Prendere Vlahovic scelta giusta

Maurizio Arrivabene ha parlato della situazione della Juventus e dell’acquisto di Dusan Vlahovic a La Gazzetta dello Sport. Ha affermato che prendere Vlahovic è stata una scelta giusta per il club, senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla decisione di acquistare l’attaccante serbo.

Maurizio Arrivabene ha palato della situazione della Juventus e dell’acquisto di Dusan Vlahovic a La Gazzetta dello Sport L’acquisto di Vlahovic Sull’acquisto di Vlahovic, Arrivabene ha dichiarato. Era l’operazione da fare, l’investimento fu autorizzato dal Cda. Resto orgoglioso di Vlahovic. Dusan ricorda Verstappen per la determinazione, Leclerc per tenacia e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Situazione reparto attacco #Juventus: il club terrà #Yildiz e #Conceicao, riscatterà #Boga e se si trovano gli accordi definitivi sulle cifre terrà anche #Vlahovic. Per quanto riguarda #David, l'idea è fare una plusvalenza con lui e prendere un altro attaccante. S - facebook.com facebook

Cmq ragazzi, ve lo dico ora: se #Vlahovic rinnova a me sta bene, visto che non potremmo certo prendere un super top lì davanti. Ed è superiore a #David e soprattutto #Openda Ma non dimenticate chi è e non consideratelo il fenomeno salvatore della patria. # x.com