Juan Jesus | Hojlund o Osimhen? La scelta del difensore

Da forzazzurri.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato dello spogliatoio e ha commentato la scelta tra Hojlund e Osimhen come attaccanti, evidenziando le differenze tra i due giocatori. Durante l’intervista, ha anche menzionato alcuni compagni di squadra e il loro ruolo nelle decisioni tattiche della squadra. L’intervista si è concentrata sulle dinamiche interne del club e sulla composizione della rosa.

Juan Jesus racconta lo spogliatoio del Napoli e si sofferma su alcuni compagni di squadra durante l’intervista rilasciata a Canale 8. Il difensore brasiliano ha parlato in particolare degli attaccanti e dei giovani che si stanno ritagliando spazio nel gruppo azzurro. Tra i temi affrontati c’è stato anche il confronto tra Rasmus Hojlund e Victor Osimhen, due attaccanti con caratteristiche molto diverse ma entrambi estremamente difficili da affrontare anche in allenamento. “Sono caratteristiche diverse e i paragoni non mi piacciono. Sono due attaccanti fortissimi, fai fatica anche in allenamento perché sono rapidi. Rasmus è più potente, più forte a tenere palla, Victor nello spazio ti ammazza. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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