Jolo contro Pontebuggianese Per il decollo verso i playoff
La squadra si prepara alla sfida contro la Pontebuggianese, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali per i playoff. Nonostante alcune assenze, i giocatori sono determinati a dare il massimo nelle ultime cinque partite rimanenti. La squadra si concentra sulla volontà di ottenere la miglior posizione possibile in classifica, per affrontare al meglio le sfide decisive che restano.
"Siamo pronti all’ennesima battaglia, seppur con qualche defezione. Ma nessuno si piange addosso: ormai mancano cinque partite, dobbiamo concretizzare il maggior numero di punti ed arrivare nella miglior posizione playoff per giocarci al meglio le ultime cartucce". Il direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, esce alla scoperto in vista del match contro il Pontebuggianese valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Promozione. Un incontro che si giocherà domani alle 15 al Fantaccini, dopo il pari a reti bianche maturato all’andata. Ad arbitrare l’incontro sarà il direttore di gara Guido Sarchini della sezione di Firenze, con Thomas Jordan di Firenze ed Alberto Giovanni Meoni della sezione di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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