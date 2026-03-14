Una nuova collezione di scarpe presenta la ballerina con fibbia di Jil Sander, un modello che combina linee semplici con dettagli evidenti. Il design minimalista si distingue per l'uso di materiali curati e di una fibbia prominente sulla tomaia. La scarpa viene proposta come un esempio di eleganza versatile, ma alcune opinioni suggeriscono che possa risultare scomoda dopo ore di utilizzo.

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© Ameve.eu - Jil Sander Ballerina Fibbia: Eleganza minimalista o scomoda?

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