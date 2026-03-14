IWA | Info & Card finale IWA Cyber Fanday

Da zonawrestling.net 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento “IWA Cyber Fanday” si terrà domenica 15 marzo presso il Palasport di Tecchiena, Alatri, in provincia di Frosinone. La manifestazione avrà inizio alle ore 16 e si svolgerà lungo la Strada Provinciale Santa Cecilia 120. Verranno distribuite le info e le card finali relative all’appuntamento.

Le Info e la Card finale di “IWA Cyber Fanday”, in programma Domenica 15 Marzo a Tecchiena, Alatri (FR): IWA “IWA Cyber Fanday” Domenica 15 Marzo – Tecchiena, Alatri (FR) Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti disponibili via Whatsapp 3348746722 o in biglietteria Domenica a partire dalle 15.30 IWA Rising Star Championship Luke Astaroth (c) vs Christian Gladio. EPW Silver Championship Omar Prince (c) Vs BBQ. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) Vs Lucha Dark (Uragano Nero & Gordag). Six Man Tag Team Match ATP (Fashion Gabriel, Romeo & Davide Adami) Vs Max Peach, Rede & Alex Petrarca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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