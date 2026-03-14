IWA | Info & Card finale IWA Cyber Fanday

L’evento “IWA Cyber Fanday” si terrà domenica 15 marzo presso il Palasport di Tecchiena, Alatri, in provincia di Frosinone. La manifestazione avrà inizio alle ore 16 e si svolgerà lungo la Strada Provinciale Santa Cecilia 120. Verranno distribuite le info e le card finali relative all’appuntamento.

Le Info e la Card finale di “IWA Cyber Fanday”, in programma Domenica 15 Marzo a Tecchiena, Alatri (FR): IWA “IWA Cyber Fanday” Domenica 15 Marzo – Tecchiena, Alatri (FR) Palasport Tecchiena – Strada Provinciale Santa Cecilia, 120 Inizio Show Ore 16.30 – Biglietti disponibili via Whatsapp 3348746722 o in biglietteria Domenica a partire dalle 15.30 IWA Rising Star Championship Luke Astaroth (c) vs Christian Gladio. EPW Silver Championship Omar Prince (c) Vs BBQ. PWR Tag Team Championship Roman Dinasty (Dave Blasco & Flavio Augusto) (c) Vs Lucha Dark (Uragano Nero & Gordag). Six Man Tag Team Match ATP (Fashion Gabriel, Romeo & Davide Adami) Vs Max Peach, Rede & Alex Petrarca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - IWA: Info & Card finale “IWA Cyber Fanday” Articoli correlati IWA: Info & Card finale “La Legge della Strada 2026”Le Info e la Card finale di “La Legge della Strada 2026”, in programma Domenica 15 Febbraio a Tecchiena, Alatri (FR): IWA Lotta per Frusna – I want... Leggi anche: Alatri, wrestling in ciociaria: IWA cyber fanday