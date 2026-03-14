Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) hanno visto una forte crescita nel numero di iscrizioni, raggiungendo i 120mila studenti. Questa cifra supera di molto le stime iniziali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevedevano un raddoppio degli studenti, mentre invece il sistema ha triplicato le iscrizioni. La crescita si è verificata in un contesto di espansione del settore formativo.

Il sistema degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ha superato le aspettative iniziali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, triplicando il numero di studenti invece di raddoppiarli come previsto. Guido Torrielli, presidente di Rete Its Italy, ha sottolineato durante la quinta edizione di LetExpo che sono state mobilitate circa un miliardo e mezzo di euro per raggiungere questa crescita, coinvolgendo oggi quasi 120mila persone in tutto il territorio nazionale. L’evento si è tenuto nelle sale espositive di Verona, punto di riferimento per i trasporti e la logistica, dove l’attenzione si è concentrata sulla sostenibilità ambientale ed economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - ITS: 120mila studenti, il successo del Pnrr

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