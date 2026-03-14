Italia-USA stasera in tv Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Stasera in tv si gioca Italia contro USA nelle qualificazioni mondiali di basket femminile del 2026. La partita vede le azzurre affrontare le superstar della WNBA, con gli Stati Uniti che schierano quasi tutto il meglio della loro lega. Anche se l’Italia è già qualificata, l’incontro si preannuncia intenso e ricco di talento. Il match va in onda in diretta streaming e sul canale televisivo dedicato.

Italia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi tutto il meglio di ciò che ha nella propria lega. Dalle 22:00 ritorna un confronto che, per coach Andrea Capobianco, vuol dire anche tanto a livello personale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-USA DI BASKET FEMMINILE DALLE 22.00 Questo perché, per una particolare ironia della sorte, Italia-USA fu la prima partita, al PalaTiziano di Roma, che si giocò sotto la sua gestione. Le azzurre tennero anche molto bene, e in pochi sapevano che quello sarebbe stato solo l’inizio di un ciclo in tre tempi che sta portando fino a qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Secondo match dell'Italbasket femminile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2026, con le azzurre che dopo il successo contro Porto Rico affrontano la Nuova Zelanda. Seguite insieme a noi la diretta Live di questa sfida! - facebook.com facebook

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