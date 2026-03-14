Italia-USA oggi in tv Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si svolge la partita tra Italia e USA valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026. L'incontro vede le azzurre affrontare le superstar della WNBA, con le statunitensi che scendono in campo impiegando quasi tutte le giocatrici di punta della loro lega, anche se già qualificate. La gara è prevista in orario serale e verrà trasmessa in streaming.

Italia contro USA, le azzurre contro le superstar della WNBA. Già, perché oggi, anche se già qualificata, la selezione a stelle e strisce mandano quasi tutto il meglio di ciò che ha nella propria lega. Dalle 22:00 ritorna un confronto che, per coach Andrea Capobianco, vuol dire anche tanto a livello personale. Questo perché, per una particolare ironia della sorte, Italia-USA fu la prima partita, al PalaTiziano di Roma, che si giocò sotto la sua gestione. Le azzurre tennero anche molto bene, e in pochi sapevano che quello sarebbe stato solo l’inizio di un ciclo in tre tempi che sta portando fino a qui. Da Caitlin Clark a Paige Bueckers, da Rhyne Howard a Kelsey Plum, è già così una squadra da grandi nomi, che può permettersi di non avere, almeno per ora, Breanna Stewart (che facilmente rivedremo ai Mondiali). 🔗 Leggi su Oasport.it

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