Italia travolta a Cardiff | il Galles rialza la testa gli azzurri chiudono in salita

L’Italia del rugby ha perso contro il Galles a Cardiff nell’ultimo turno del Sei Nazioni 2026, dopo aver appena conquistato una vittoria contro l’Inghilterra. La partita si è conclusa con una sconfitta significativa per gli azzurri, che hanno chiuso la gara con un risultato negativo. La selezione italiana ha affrontato la sfida senza riuscire a invertire il risultato a favore, lasciando il campo con un risultato sfavorevole.

Al Principality Stadium la formazione guidata da Gonzalo Quesada è stata superata con il punteggio di 31 a 17 al termine di una partita che i padroni di casa avevano già indirizzato in modo deciso nel primo tempo, chiuso sul 21-0. Per gli azzurri è stata una gara complicata quasi dall’inizio alla fine, con poche occasioni sfruttate e una reazione arrivata troppo tardi. L’avvio del match aveva anche offerto all’Italia la possibilità di mettere subito pressione ai gallesi, ma il tentativo della piazzola di Paolo Garbisi non è andato a buon fine. Da quel momento il Galles ha preso progressivamente il controllo della partita, trovando la prima meta con Aaron Wainwright e costruendo poi lo strappo decisivo poco prima della mezz’ora. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Sei Nazioni, brusco risveglio per l’Italia: azzurri sommersi a Cardiff dal GallesSi rivela amara come il fiele per l’Italia l’ultima giornata Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada tornano sulla terra dopo... Hockey ghiaccio, Italia travolta 11-0 dalla Finlandia: azzurri chiudono senza puntiTroppa differenza tecnica a Santa Giulia: la Finlandia domina 11-0 l’Italia nell’ultima gara del girone B di Milano-Cortina 2026. Tutto quello che riguarda Italia travolta Italia, sconfitta con rimpianti: il Sei Nazioni si chiude con un ko in GallesL'Italia del rugby chiude il Sei Nazioni con una brutta sconfitta, non senza rimpianti a Cardiff contro la 'cenerentola' gallese. Gli azzurri del Ct Gonzalo Quesada non sfruttano l'opportunità di fini ... tuttosport.com Sei Nazioni, brusco risveglio per l’Italia: azzurri sommersi a Cardiff dal GallesSi rivela amara come il fiele per l'Italia l'ultima giornata Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada tornano sulla terra dopo la ... oasport.it