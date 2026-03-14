Italia-Porto Rico oggi World Baseball Classic 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa il quarto di finale tra Italia e Porto Rico al World Baseball Classic 2026. La partita inizia alle 20:00 ora italiana e si svolge in una sede ancora da annunciare. Gli azzurri guidati da Francisco Cervelli cercano di ottenere una vittoria importante in questa fase del torneo. La sfida viene trasmessa in diretta streaming e su alcuni canali televisivi.

Italia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si danno un solo obiettivo: quello di sognare. Perché una semifinale, a vent’anni dalla fondazione dell’evento, in casa tricolore non si è ancora mai vista. Ma a questo gruppo è vietato porre limiti. Porto Rico esce per la prima volta nel torneo dal suo “fortino”, perché tale è quello di San Juan (in un particolare incrocio con il basket femminile, dato che vi si gioca il Premondiale con l’Italia coinvolta). Tante, tantissime le stelle MLB portoricane della squadra guidata dal manager Yadier Molina e che ha chiuso al secondo posto, alle spalle del Canada, il suo raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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… Appuntamento sabato 14 marzo per il quarto di finale del World Baseball Classic tra Italia e Porto Rico in diretta su Rai Sport (ch.58 digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch.206 di Sky) dalle ore 20.00 italiane. #ItaliaBaseball #GliAzzurr - facebook.com facebook