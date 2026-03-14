Italia-Porto Rico oggi in tv World Baseball Classic 2026 | orario programma streaming

Oggi alle 20:00 italiane, Italia e Porto Rico si sfidano nei quarti di finale del World Baseball Classic 2026. La partita si svolge in diretta televisiva e in streaming, con gli azzurri guidati da Francisco Cervelli pronti a scendere in campo. L'incontro rappresenta una tappa importante del torneo, con le due squadre che cercano di avanzare nel prestigioso evento internazionale.

Italia contro Porto Rico, il quarto di finale è servito. Gli azzurri di Francisco Cervelli, dalle 20:00 italiane, al World Baseball Classic 2026 oggi si danno un solo obiettivo: quello di sognare. Perché una semifinale, a vent’anni dalla fondazione dell’evento, in casa tricolore non si è ancora mai vista. Ma a questo gruppo è vietato porre limiti. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-PORTO RICO DI BASEBALL DALLE 20.00 Porto Rico esce per la prima volta nel torneo dal suo “fortino”, perché tale è quello di San Juan (in un particolare incrocio con il basket femminile, dato che vi si gioca il Premondiale con l’Italia coinvolta). Tante, tantissime le stelle MLB portoricane della squadra guidata dal manager Yadier Molina e che ha chiuso al secondo posto, alle spalle del Canada, il suo raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Domani Italia Team vs Porto Rico. Se smettessi di fumare sarei sano e molto ricco, mal che vada me ne vado e mi apro un chiosco a Portorico #WorldBaseballClassic x.com

… Appuntamento sabato 14 marzo per il quarto di finale del World Baseball Classic tra Italia e Porto Rico in diretta su Rai Sport (ch.58 digitale terrestre) e Sky Sport Max (ch.206 di Sky) dalle ore 20.00 italiane. #ItaliaBaseball #GliAzzurr - facebook.com facebook