Italia-Porto Rico al World Baseball Classic | orario e dove vederla anche in chiaro

Oggi si gioca Italia contro Porto Rico nel World Baseball Classic, una partita molto attesa tra le due nazionali. L'incontro si svolge in una data precisa e sarà visibile anche in chiaro, senza necessità di abbonamenti speciali. La sfida vede coinvolte le rappresentative di due paesi con storie diverse nel torneo, e si svolge in un momento di grande attenzione per il baseball internazionale.

Tutto pronto per Italia-Porto Rico al World Baseball Classic. Cresce l’attesa per la sfida tra gli Azzurri e la nazionale della “Isla del Encanto”, finalista delle edizioni 2013 e 2017 del torneo. Manca sempre meno al primo lancio dell’atteso quarto di finale del World Baseball Classic tra l’Italia e Porto Rico, in programma a Houston sabato 14 marzo alle ore 20 italiane. Gli Azzurri, assoluti dominatori della prima fase del torneo grazie ai successi ottenuti contro Brasile (8-0), Gran Bretagna (7-4), USA (8-6) e Messico (9-1), affrontano infatti da padroni di casa la nazionale della “Isla del Encanto”, che ha chiuso al secondo posto il proprio raggruppamento dietro al Canada, ma davanti a Cuba, Colombia e Panama. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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