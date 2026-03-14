Italia Pellegrini vede i playoff | Bologna ispira Gattuso?

Lorenzo Pellegrini ha segnato contro il Bologna in Europa League, contribuendo alla vittoria della Roma. La sua presenza in campo ha suscitato interesse per una possibile convocazione in nazionale. Gennaro Gattuso sta valutando il suo ritorno tra i convocati, mentre il giocatore mira a qualificarsi per i playoff mondiali. La partita al Dall’Ara ha rafforzato le speranze di Pellegrini di tornare in azzurro.

Lorenzo Pellegrini punta al playoff mondiale. Dopo la rete realizzata al Dall’Ara contro il Bologna in Europa League, il ritorno del numero 7 giallorosso in Nazionale potrebbe essere più di una semplice ipotesi per Gennaro Gattuso. Nonostante l’errore che ha causato il rigore contro il Genoa nell’ultima partita di campionato, Pellegrini ha saputo riscattarsi immediatamente, realizzando una rete pesantissima in ottica qualificazione. La stagione di Pellegrini sotto la guida di Gian Piero Gasperini sembra indirizzata sul binario giusto. Nonostante qualche prestazione sotto tono, il numero 7 giallorosso, quest’anno libero dal peso della fascia da capitano, appare più sciolto e spensierato rispetto alle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Italia, Pellegrini vede i playoff: Bologna ispira Gattuso? Articoli correlati Gattuso: 5 giovani pronti a salvare l’Italia ai playoffIl tecnico Gennaro Gattuso si trova a meno di una settimana dalla pubblicazione della rosa ufficiale per i playoff mondiali, con la sfida contro... Italia, Gattuso torna a Castel Volturno: missione playoff MondialiIl percorso di avvicinamento della Nazionale italiana ai playoff mondiali entra nel vivo e Gennaro Gattuso intensifica il lavoro di osservazione sul... Aggiornamenti e notizie su Italia Pellegrini vede i playoff... Temi più discussi: Federica Pellegrini mostra il pancione al nono mese, Matteo Giunta la stuzzica: Sicura che i bimbi non siano due?; Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi (7) ispirato, Pellegrini (7) incide, Malen (6,5) fa reparto da solo; Perché i volti di Paola Cortellesi e Federica Pellegrini hanno illuminato Times Square; Bologna-Roma 1-1, pagelle: Bernardeschi incanta, Pellegrini pronto. Rientrati in Italia i pellegrini dalla Terra SantaI pellegrini che si trovavano in Terra Santa sono tornati in Italia oggi con un volo proveniente da Amman, in Giordania. Lo rende noto l’Opera Romana Pellegrinaggi, servizio del Vicariato di Roma per ... rainews.it Le pagelle dell'Italia - Pellegrini il goleador del nuovo ciclo azzurro. Quanto è mancato SpinaDonnarumma 6.5 - Recupera dalla lussazione al dito e fornisce un'ottima prestazione. Un ottimo intervento nel primo tempo, un altro nella ripresa: non può nulla sull'autogol di Mancini. Calabria 6 - ... m.tuttomercatoweb.com Fabi, in Italia tassi su prestiti e mutui restano più alti di media Ue. A inizio 2026 per acquisto di casa media del 3,6% #ANSA x.com Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook