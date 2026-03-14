Italia longeva | Trento e Bolzano sfiorano gli 85 anni

Nel 2024, le regioni alpine di Trento e Bolzano registrano un’aspettativa di vita che si avvicina agli 85 anni, confermando l’Italia come uno dei paesi con la maggiore longevità in Europa. Le statistiche mostrano come queste aree si distinguano per i livelli di salute e benessere della popolazione. La longevità resta un dato distintivo del Paese, con cifre che attirano l’attenzione internazionale.

Le cifre del 2024 confermano l’Italia come potenza della longevità europea, con due regioni alpine che sfiorano i 85 anni di aspettativa di vita. I dati dell’ufficio statistico dell’Unione europea mostrano un recupero post-pandemico e una stabilità demografica solida. Trento e Bolzano si collocano nella vetta continentale, affiancando Madrid e Stoccolma nel club esclusivo delle aree sopra gli 85 anni. Il Nord Italia mantiene valori superiori agli 83 anni e mezzo, mentre il Sud si stabilizza tra gli 82 e gli 83 anni. La forbice tra sessi rimane un dato strutturale: le donne vivono mediamente oltre 5 anni in più rispetto agli uomini nell’area UE. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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