Irma Ballotti, residente a Treggiara di Lama Mocogno, celebra oggi i suoi 106 anni. La donna, originaria dell’Appennino, è tra i centenari più longevi della zona, dove si registrano numerosi residenti con più di cento anni. Tra questi, anche Lea Casacci di Polinago, che ha compiuto 108 anni lo scorso febbraio. Irma continua a mantenersi attiva e desiderosa di vivere.

È terra di longevi il nostro Appennino. Vanta numerosi centenari due dei quali da record: Lea Casacci di Polinago, che ha compiuto 108 anni lo scorso febbraio, e Irma Ballotti, di Treggiara di Lama Mocogno, che oggi ne festeggia 106. Ma il gradino più alto del podio della longevità di Modena e provincia lo detiene Marta Ansaloni di Nonantola, nata il 16 febbraio del 1918, che batte Lea per un solo giorno. Se non fosse per la recente frattura del femore che l’ha costretta su una sedia a rotelle Irma Ballotti sarebbe ancora sufficientemente autonoma. Adesso vive con con il figlio Oreste Tonozzi. "Adesso la mamma trascorre il suo tempo in casa – racconta Oreste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irma soffia su 106 candeline: "Ha ancora voglia di ballare"

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