Il 14 marzo 2026, all’Aviva Stadium di Dublino, l’Irlanda ha battuto la Scozia con un punteggio di 43-21. La partita ha visto quattro mete segnate in 20 minuti, contribuendo a una vittoria importante nel Sei Nazioni. La sfida si è giocata davanti a un pubblico numeroso e ha concluso un turno della competizione con risultati significativi per entrambe le squadre.

Il 14 marzo 2026, all’Aviva Stadium di Dublino, l’Irlanda ha superato la Scozia con un punteggio finale di 43-21, mantenendo viva la corsa per il titolo del Sei Nazioni. Con questa vittoria, i padroni di casa si portano a 19 punti, mentre la Scozia rimane ferma al terzo posto dopo due sconfitte consecutive nel torneo. La sfida decisiva per lo scudetto si sposterà ora sull’incontro tra Francia e Inghilterra, dove la squadra francese parte da 16 punti. La partita è stata dominata da un avvio esplosivo che ha quattro mete nei primi venti minuti, stabilizzando subito il ritmo della gara. L’Irlanda ha mostrato una pressione costante nella metà campo avversaria, sfruttando i touché sui cinque metri per generare possesso palla rapido. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irlanda 43-21 Scozia: quattro mete in 20? e il Sei Nazioni

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