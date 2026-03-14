Irene Pivetti condannata a 4 anni in appello | Proposito criminoso portato avanti con dolo

I giudici di Milano hanno confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, accusata di evasione fiscale e autoriciclaggio. La sentenza si basa sulla valutazione delle prove raccolte nel procedimento e sulla conferma delle accuse di aver portato avanti un proposito criminoso con dolo. La decisione è definitiva dopo l’appello, che ha respinto le richieste di assoluzione o riduzione della pena.

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