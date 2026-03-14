La missione italiana in Iraq sta riducendo la presenza nella base di Erbil, con tra i 25 e i 40 militari non essenziali spostati in altre località come Baghdad, il Kuwait e l’Arabia Saudita. La decisione riguarda specificamente il trasferimento di alcuni membri del personale, senza indicare un abbandono totale della base. La movimentazione si sta svolgendo senza interruzioni nelle attività sul territorio.

La missione italiana in Iraq sta ridimensionando la sua presenza nella base di Erbil, spostando tra i venticinque e i quaranta militari non essenziali verso altre località come Baghdad, il Kuwait o l’Arabia Saudita. Questa decisione arriva dopo una serie di attacchi con droni e missili che hanno colpito diverse basi alleate nel Kurdistan iracheno, uccidendo un militare francese e ferendone altri cinque. L’operazione di ridislocamento non comporta l’abbandono totale del teatro operativo, poiché la struttura di Erbil resterà pienamente funzionante anche con un numero ridotto di personale. Le autorità militari sottolineano che ritirarsi completamente sarebbe un segnale di debolezza che incoraggerebbe ulteriori aggressioni da parte dei gruppi armati filo-iraniani attivi nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iraq: Erbil si svuota, ma non si abbandona la base

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