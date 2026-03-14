Iran | ‘Ucraina obiettivo legittimo ha tentato di aiutare Israele’

Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano ha dichiarato che l’Ucraina rappresenta un obiettivo legittimo, affermando che ha tentato di aiutare Israele. La sua presa di posizione si basa su queste affermazioni senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni, mantenendo un tono diretto e senza analisi o commenti aggiuntivi.

Il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, ha affermato che l’Ucraina è un obiettivo legittimo. “I tentativi falliti dell’Ucraina di aiutare Israele la rendono un obiettivo legittimo per noi”, ha detto. L’Ucraina ha “fornito supporto sui droni” a Israele, ha precisato. Lo riportano i media israeliani. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha chiarito che lo Stretto di Hormuz è chiuso soltanto “alle petroliere e alle navi dei nemici e dei loro alleati”. Lo hanno riferito i media ufficiali della repubblica islamica. Araghchi ha avvertito che l’Iran... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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