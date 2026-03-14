Iran | Ucraina ha fornito droni a Israele così è diventata un obiettivo legittimo

Il capo della commissione Sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha affermato che l’Ucraina è diventata un obiettivo legittimo dell’Iran. La dichiarazione arriva in risposta alle accuse di forniture di droni a Israele, attribuite all’Ucraina. La questione si inserisce nel quadro delle tensioni tra Iran e Ucraina, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi di questa definizione.

L’Ucraina è “un obiettivo legittimo ” dell’Iran. Lo ha dichiarato il capo della commissione Sicurezza nazionale del Parlamento di Teheran, Ebrahim Aziz. “Fornendo supporto con droni al regime israeliano – ha scritto Azix su X -, l’Ucraina, ormai in rovina, si è di fatto coinvolta nella guerra e, ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, ha trasformato l’intero suo territorio in un obiettivo legittimo per l’Iran”. A cosa si riferisce il parlamentare iraniano, una delle voci più influenti della politica estera e della Difesa iraniana? In un’intervista rilasciata il 9 marzo al New York Times, Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha inviato in Giordania droni intercettori e una squadra di esperti per proteggere le basi militari degli Stati Uniti, su richiesta di questi ultimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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