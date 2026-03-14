Il presidente degli Stati Uniti ha risposto alle domande dei giornalisti prima di salire sull’Air Force One, mentre si preparava a partire per la Florida. Ha affermato che la situazione in Iran si risolverà prima del previsto, senza fornire dettagli aggiuntivi. I giornalisti lo hanno interrogato sulla durata delle tensioni in corso, ma lui non ha commentato ulteriormente.

Il presidente Usa Donald Trump ha risposto alle domande dei giornalisti che viaggiavano con lui prima di salire a bordo dell’Air Force One venerdì sera mentre si preparava a volare in Florida per il fine settimana. Alla domanda su quanto sarebbe durata la guerra, Trump ha detto: “Non vi dirò il tempo, ma siamo molto in anticipo rispetto al previsto”. Trump ha anche affermato che la Marina scorterà “presto” le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz. I marines americani vengono schierati in Medio Oriente mentre gli attacchi americani e israeliani colpiscono l’Iran. La Repubblica Islamica attacca le infrastrutture marittime ed energetiche del Golfo Persico mentre la guerra, iniziata da due settimane, si allarga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Quando finirà? Siamo in anticipo sul previsto"

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