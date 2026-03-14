L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran non possiede le capacità necessarie per difendere ciò che potrebbe essere preso di mira. La sua affermazione è stata pronunciata durante un intervento pubblico a Milano, dove ha commentato la posizione degli Stati Uniti nei confronti del paese mediorientale. La dichiarazione si concentra sulla percezione della vulnerabilità dell'Iran rispetto alle azioni statunitensi.

Milano, 14 mar. (LaPresse) – “L’Iran non ha la capacità di difendere nulla di ciò che vogliamo attaccare: non possono farci niente! L’Iran non avrà mai un’arma nucleare, né avrà la capacità di minacciare gli Stati Uniti d’America, il Medio Oriente o, tantomeno, il mondo intero! Le Forze Armate iraniane, e tutti gli altri coinvolti in questo regime terroristico, farebbero bene a deporre le armi e a salvare ciò che resta del loro paese, che non è molto! Grazie per l’attenzione che ci avete dedicato”. Lo ha scritto su Truth il presidente statunitense Donald Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Trump, non ha capacità di difendere ciò che vogliamo attaccare

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