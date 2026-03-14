Iran Trump | Attacchi aerei sull' isola di Kharg Drone colpisce ambasciata Usa a Baghdad

Un drone ha colpito un'area vicino all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, mentre il governo americano ha annunciato che ci sono stati attacchi aerei sull'isola di Kharg, nel Golfo persico. La regione resta sotto pressione, con le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran che continuano a intensificarsi senza sosta.

Gli Usa prendono di mira l'isola strategica del Golfo Persico, da cui transita l'80% del petrolio di Teheran. Il presidente: "Liberate Hormuz o distruggerò le basi petrolifere". La risposta dell'Iran: "Ridurremo in cenere le infrastrutture petrolifere Usa in Medio Oriente" Non si ferma la guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Presa di mira dagli Stati Uniti l'isola strategica di Kharg, nel Golfo persico, cuore dell'industria petrolifera di Teheran. Distrutti obiettivi militari ma non le infrastrutture civili: da lì transita il 90% circa di tutto il greggio iraniano. Un missile ha colpito un eliporto all'interno del complesso dell'ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da due funzionari della sicurezza irachena. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Iran, Trump: "Attacchi aerei sull'isola di Kharg". Drone colpisce ambasciata Usa a Baghdad Articoli correlati Baghdad: drone colpisce l’ambasciata USA. Trump: TeheranSabato 14 marzo 2026, alle ore 07:18, il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si apre con un colpo diretto... Una raccolta di contenuti su Iran Trump Attacchi aerei sull'isola di... Temi più discussi: Perché Trump ha bombardato 7 Paesi in 13 mesi (dopo aver dichiarato che non avrebbe iniziato guerre); Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Le notizie del 13 marzo sulla crisi in IranGuerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: oltre 1.300 morti dal 28 febbraio, tra cui più di 200 donne e bambini e la Guida suprema Al? Kh?mene? ... fanpage.it Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missiliL'operazione militare in Iran potrebbe avere ripercussioni pesanti sul bilancio statunitense. Secondo un'analisi del Center for Strategic and International Studies, riportata dalla Cnn, soltanto le pr ... tg24.sky.it L'apertura del fronte bellico in Iran e il conseguente blocco degli spazi aerei nell'area frenano il commercio. Nella Capitale la flessione è del 20-30 per cento - facebook.com facebook Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com