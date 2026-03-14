Durante un corteo in Iran, un'esplosione ha interrotto i cori di protesta come «morte all'America» e «Allahu Akbar». Nel frattempo, le autorità turche hanno abbattuto un terzo missile nel corso di un'operazione militare in una regione contesa. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le conseguenze immediate.

I cori «morte all'America» e «Allahu Akbar» sono stati interrotti da un'esplosione. Stati Uniti e Israele continuano a martellare Teheran e hanno colpito venerdì mentre migliaia di sostenitori del regime e i suoi leader riempivano le strade della capitale durante l'Al-Quds Day, la giornata dedicata al sostegno alla causa palestinese e alla richiesta di «liberazione di Gerusalemme». Poco prima, le Forze di Difesa d'Israele, le Idf, avevano lanciato alla popolazione iraniana un avvertimento di ne rivolto proprio all’area nei pressi al raduno, dove una donna è rimasta uccisa. Il messaggio di Stati Uniti e Israele, anche alla vigilia del quindicesimo giorno di guerra, è che non c’è un posto sicuro per chi sostiene il regime e per i suoi rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, raid sul corteo del regime. Ankara abbatte il terzo missile

Articoli correlati

Leggi anche: Turchia, Nato intercetta e abbatte missile iraniano. Ankara avverte: ‘Ci difenderemo’

Leggi anche: Nato abbatte missile dall'Iran nei cieli turchi. Cade aereo Usa da rifornimento: 4 morti. Teheran, raid su manifestazione. 'C'è Larijani'

Una selezione di notizie su Iran raid sul corteo del regime Ankara...

Temi più discussi: Nato intercetta terzo missile Iran contro Turchia. Raid durante corteo pro regime a Teheran, anche Larijani in piazza; Video. Iran, corteo dei fedeli a Teheran dopo la preghiera del venerdì; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines; Milano, centinaia in piazza per il Medio Oriente: al Castello grazie Trump, in Repubblica per Khamenei, proPal verso il consolato Usa.

Iran, raid sul corteo del regime. Ankara abbatte il terzo missileI cori «morte all'America» e «Allahu Akbar» sono stati interrotti da un'esplosione. Stati Uniti e Israele continuano a martellare Teheran e hanno colpito venerdì mentre migliaia di sostenitori del reg ... ilgiornale.it

Raid sull'Iran, Idf abbatte caccia e attacca in Libano. Trump: abbiamo distrutto tutto. Teheran colpisce il KuwaitAl via tre giorni di cerimonie funebri per Khamenei. Il consigliere di Khamenei: Pronti a guerra prolungata, non negozieremo. Inizierà stasera a Teheran e si protrarrà per tre giorni la cerimonia fu ... giornaledimontesilvano.com

#Iran, le notizie più importanti di oggi sulla guerra (in aggiornamento) x.com

Sei mesi prima che gli Stati Uniti si lanciassero contro l’Iran in una guerra da un miliardo di dollari al giorno, il capo del Pentagono si era scatenato con le spese. Nel solo mese di settembre 2025 il dipartimento della Difesa - o della Guerra, come lo ha chiamat - facebook.com facebook