Iran raid sul corteo del regime Ankara abbatte il terzo missile

Da ilgiornale.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un corteo in Iran, un'esplosione ha interrotto i cori di protesta come «morte all'America» e «Allahu Akbar». Nel frattempo, le autorità turche hanno abbattuto un terzo missile nel corso di un'operazione militare in una regione contesa. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui responsabili o le conseguenze immediate.

I cori «morte all'America» e «Allahu Akbar» sono stati interrotti da un'esplosione. Stati Uniti e Israele continuano a martellare Teheran e hanno colpito venerdì mentre migliaia di sostenitori del regime e i suoi leader riempivano le strade della capitale durante l'Al-Quds Day, la giornata dedicata al sostegno alla causa palestinese e alla richiesta di «liberazione di Gerusalemme». Poco prima, le Forze di Difesa d'Israele, le Idf, avevano lanciato alla popolazione iraniana un avvertimento di ne rivolto proprio all’area nei pressi al raduno, dove una donna è rimasta uccisa. Il messaggio di Stati Uniti e Israele, anche alla vigilia del quindicesimo giorno di guerra, è che non c’è un posto sicuro per chi sostiene il regime e per i suoi rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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