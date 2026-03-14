Venerdì a Baghdad si sono svolte manifestazioni con centinaia di partecipanti per il Jerusalem Day, conosciuto anche come Quds Day. Le persone presenti hanno espresso supporto alle cause del popolo palestinese e iraniano attraverso cortei e discorsi pubblici. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse zone della città, attirando un'ampia partecipazione.

Centinaia di iracheni hanno celebrato venerdì a Baghdad il Jerusalem Day, noto anche come Quds Day, per mostrare sostegno al popolo palestinese e iraniano. Membri e sostenitori delle milizie sciite in Iraq hanno marciato attraverso la capitale per celebrare l’evento, che si celebra ogni anno l’ultimo venerdì del mese sacro musulmano del Ramadan. Al-Quds è il nome arabo di Gerusalemme, la città contesa nel cuore del conflitto israelo-palestinese. Gerusalemme è la sede della Moschea Al-Aqsa, il terzo santuario più sacro dell’Islam. Il Quds Day, o Giorno di Gerusalemme, è un giorno di protesta per mostrare sostegno ai palestinesi, che si tiene l’ultimo venerdì del mese sacro del Ramadan fin dalla rivoluzione islamica del 1979. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, manifestazione a Baghdad a sostegno di Teheran

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