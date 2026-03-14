Iran l’isola di Kharg | cuore dell’industria petrolifera del Paese

L'isola di Kharg, nel Golfo Persico, fa parte dell'Iran ed è un punto centrale per l'industria petrolifera del Paese. È stata colpita durante gli attacchi degli Stati Uniti nel corso della guerra con l'Iran, diventando uno dei bersagli più rilevanti sul fronte economico nel conflitto attuale. La sua posizione strategica e il ruolo nell'estrazione di petrolio la rendono un elemento chiave nel settore energetico iraniano.

(Adnkronos) – L'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, colpita negli attacchi americani nel corso della guerra con Iran, rappresenta il cuore dell'industria petrolifera di Teheran ed è uno dei bersagli economici più sensibili del conflitto in corso. Il terminale è attraversato da oltre il 90% delle esportazioni di greggio dell'Iran, ma l’infrastruttura era finora. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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