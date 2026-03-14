Un attacco aereo israeliano ha colpito un centro sanitario nel villaggio di Burj Qalaouiyah, nel distretto di Bint Jbeil, causando la morte di 12 membri del personale sanitario, tra medici, paramedici e infermieri, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute libanese. L'attacco ha coinvolto un'area del Libano vicino al confine con Israele, senza ulteriori dettagli ufficiali sulle circostanze.

Milano, 13 mar. (LaPresseAP) – Un attacco aereo israeliano ha colpito un centro sanitario nel villaggio di Burj Qalaouiyah, nel distretto di Bint Jbeil, uccidendo 12 tra medici, paramedici e infermieri in servizio, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. Il bilancio è preliminare, poiché le squadre di soccorso continuano a cercare i dispersi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran: Libano, attacco su centro medico provoca 12 vittime tra personale

Articoli correlati

Gli Usa evacuano il personale dell'ambasciata in Libano. Attacco imminente all'IranGli Stati Uniti avrebbero evacuato decine di membri dello staff dalla loro ambasciata a Beirut, mentre resta altissima la tensione tra gli Usa e la...

Attacco Usa al Venezuela, raid aereo su Caracas provoca vittime. Maduro e la moglie catturati: sono stati incriminati a New YorkGli Stati Uniti hanno attaccato nella notte il Venezuela con un raid areo sulla capitale Caracas che ha provocato vittime, civili e militari.

Contenuti e approfondimenti su Iran Libano attacco su centro medico...

Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Israele e Iran si dicono pronti a una guerra di logoramento; Ancora bombe sull'Iran. Inchiesta Onu per crimini di guerra; Attacchi in Libano e sugli Emirati, la guerra del petrolio.

Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché gli alleati dell’Iran non sono ancora intervenuti dopo l’attacco di Usa e Israele ... tg24.sky.it

Le truppe di Israele entrano in Libano dopo l’attacco simultaneo a Teheran e Beirut. L’Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad, Trump: RisponderemoNon abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata arriverà presto, annuncia Trump, che non esclude l'invio di truppe. Sei i soldati ... ilsecoloxix.it

Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook

#ottoemezzo La guerra in Iran, le conseguenze sull'economia mondiale e le trattative su Hormuz nel commento di Lucio Caracciolo x.com